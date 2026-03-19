San Sebastián de los Reyes fortalece democracia con firma de nuevos convenios comunales

CIUDAD MCY.- En un acto que reafirma el compromiso con la transferencia de poder al pueblo, se llevó a cabo la firma de convenios para los proyectos de las distintas comunas y consejos comunales de San Sebastián de los Reyes.

Siguiendo las instrucciones precisas de la vocera del poder popular, Joana Sánchez, esta jornada marca un hito en la consolidación del autogobierno local.

El evento contó con la presencia del secretario de comunas y movimientos sociales, Manuel Pérez, quien destacó que estas acciones no son solo trámites administrativos, sino un acto de justicia social y soberanía política.

Con esta firma, el Poder Popular organizado toma las riendas de su desarrollo, demostrando que en San Sebastián de los Reyes, es el pueblo quien decide y ejecuta su destino.

PRENSA SAN SEBASTIAN

FOTOS: CORTESÍA