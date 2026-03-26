Ventisca debuta con sonidos frescos en la escena aragüeña

Cinco jóvenes músicos formados en el Sistema de Orquestas presentan una propuesta influenciada por el jazz, soul y R&B este 27 de marzo en Maracay

CIUDAD MCY.-La escena musical juvenil aragüeña suma una nueva propuesta: Ventisca, una banda integrada por cinco jóvenes de entre 16 y 18 años, debutará este viernes 27 de marzo a las 7:00 de la noche en un conocido local de comida rápida, ubicada en las inmediaciones del Parque Raúl Villanueva, con una oferta de Hip Hop que lleva influencias del género Neón Soul y City Pop.

Formada por integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la agrupación surge como un espacio de encuentro creativo donde sus miembros canalizan su formación académica hacia una propuesta contemporánea, pensada para ofrecer al público una alternativa relajante y fresca dentro del panorama local.

Previo a su primera presentación oficial los integrantes de Ventisca compartieron sus expectativas sobre este nuevo proyecto musical que comienza a tomar forma en escenarios de la ciudad.

“Soy Samuel Luna, pianista de la banda, y tengo muy buenas expectativas con estos proyectos que estamos teniendo. Uno de ellos es presentarnos este viernes a las 7 de la noche en La Hamburguesería”, expresó Luna, al destacar la importancia de este debut para la agrupación.

Por su parte, Fernando Jiménez, baterista de 18 años, explicó su rol dentro del grupo y la motivación que lo impulsa a formar parte de esta iniciativa.

“Mi función es marcar el ritmo y dar energía a cada canción, creando la base sólida que impulsa nuestro sonido. Me emociona mucho este debut porque podremos conectar con el público a través de nuestra música”, afirmó el baterista.

Jiménez también subrayó que uno de los principales objetivos de la banda es crecer artísticamente y ampliar su alcance.

“Quiero seguir desarrollándome como músico y ayudar a Ventisca a llegar a más personas, transmitiendo nuestras emociones y pasión en cada presentación”, agregó.

Por su parte, el guitarrista principal, Jaziel, forma parte de este equipo que apuesta por una identidad sonora definida por matices suaves y ritmos envolventes, con la intención de generar una experiencia distinta para los asistentes.

El evento contará con la participación de agrupaciones como Polivalente y Black Phoenix, así como de artistas de trayectoria como Mike The Kid y Stevenson, lo que consolidará una jornada musical diversa que respalda el impulso de nuevos talentos en la región.

“Quiero que este evento se convierta en una nueva área para reconocer el movimiento de los jóvenes aragüeños para su vida y lo que significa para el resto de las personas”.

Con este debut, Ventisca no solo inicia su recorrido en los escenarios, sino que también se proyecta como una propuesta emergente que busca consolidarse dentro del ámbito musical aragüeño, apostando por la innovación sonora y la conexión directa con el público.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA