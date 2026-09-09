Secretaría de Educación de Aragua capacitó a más de 350 profesionales en salud mental

El magisterio aragüeño se alista para abrir sus puertas este 14 de septiembre, asegurando aulas y espacios aptos para el desarrollo pleno de la infancia y juventud de la región

CIUDAD MCY.- En vísperas del reinicio de las actividades escolares, la Gobernación de Aragua, a través de la Secretaría del Poder Popular para la Educación del estado Aragua, liderada por la autoridad única de Educación, Leyra Suárez, puso en marcha el plan de formación denominado “Mis emociones en equilibrio”.

Esta jornada inició en la UEP “Bicentenario de las Independencias”, ubicado en el municipio Santiago Mariño, la iniciativa tuvo como objetivo formar a más de 350 psicólogos y psicopedagogos orientadores, con la meta de brindar herramientas de apoyo emocional, gestión del riesgo y autorregulación pedagógica a más de 6 mil docentes en toda la entidad.

“Nos acompañan 350 psicólogos y psicólogas de todas las instituciones educativas del estado Aragua, un verdadero ejército de profesionales dispuestos a transformar nuestras aulas desde la escucha activa y la gestión emocional, no es solo transmitir contenidos, sino construir seres humanos íntegros y emocionalmente equilibrados”, expresó Suarez.

La autoridad regional expresó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este invaluable acompañamiento. “Celebramos la energía de cada psicólogo y psicóloga presente. El cambio empieza por sentir, y hoy, en Aragua, estamos listos para equilibrar la balanza.

​Asimismo, expresó que este nuevo programa busca fortalecer la resiliencia y el bienestar del cuerpo docente para abordar con sensibilidad y firmeza los retos del nuevo año lectivo.

Por otro lado, destacó que esta jornada cuenta con el acompañamiento multidisciplinario de instituciones como Corposalud, Bomberos de Aragua, Protección Civil y el Centro Psiquiátrico regional, consolidando un esfuerzo integral que abarca desde el soporte psicoemocional hasta la evaluación diagnóstica de la infraestructura escolar.

PLAN DE REZONIFICACIÓN

​Respecto a las condiciones de los planteles, la autoridad única detalló que se han inspeccionado 785 escuelas en la región, priorizando las zonas impactadas por contingencias naturales.

Como parte de la contingencia, se aplica un plan provisional de rezonificación en turno vespertino para garantizar el derecho a la educación de los niños mientras concluyen los trabajos de rehabilitación en 208 estructuras con afectaciones leves y 24 con daños de mayor envergadura.

​REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY