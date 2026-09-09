PC Mariño atendió a más de 15 mil personas durante primer año de gestión

CIUDAD MCY.- Con un balance enfocado en la prevención y la salvaguarda ciudadana, el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Municipio Santiago Mariño brindó atención integral a más de 15 mil personas durante el primer año de gestión de su directiva. El accionar del organismo naranja registró un despliegue operativo sin precedentes, especialmente en la evaluación de riesgos, rescate y acompañamiento a las familias afectadas por los eventos sísmicos del pasado mes de junio.

El director del organismo municipal, Dominic Cortez, precisó que estos logros se alcanzaron gracias a la articulación permanente con el Ejecutivo nacional encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán. Cortez detalló que las políticas institucionales priorizaron el bienestar de los trabajadores mediante la dotación de uniformes reglamentarios, beneficios socioeconómicos y mejoras significativas en el servicio de comedor para toda la fuerza laboral.

EQUIPAMIENTO MÓVIL

En materia de infraestructura y capacidad de auxilio, la institución inició los trabajos para la construcción de la primera Sala Situacional de Gestión de Riesgo en el municipio Santiago Mariño. La plataforma técnica permitirá la monitorización temprana y el diseño de planes preventivos en zonas vulnerables.

Asimismo, mediante las coordinaciones del alcalde Carlos Guzmán, el cuerpo de rescate reforzó significativamente su flota con la asignación de dos ambulancias totalmente equipadas para emergencias prehospitalarias y dos motocicletas BRCZ 250 de mediana cilindrada para traslados y respuesta rápida, sumado a equipos especializados de protección personal para los rescatistas.

DESPLIEGUE OPERATIVO

El servidor público puntualizó que la fuerza de Protección Civil Mariño cuenta con 62 servidores públicos, entre personal operativo y administrativo, desplegados en las cinco parroquias. De igual modo, destacó la presencia activa de un equipo permanente de cinco funcionarios en la zona costera, quienes cubren guardias continuas las 24 horas del día en Chuao, Cepe y Tuja.

A través de inspecciones de habitabilidad, coordinación logística de refugios, talleres de capacitación ciudadana y cobertura de eventos de afluencia masiva, el organismo ratifica su compromiso con la Segunda Transformación (2T) de las 7T, garantizando ciudades más seguras, resilientes y humanas para todo el pueblo mariñense.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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