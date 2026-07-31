Secretaria de la 4T afina estrategias para el bienestar de las familias aragüeñas

Durante una jornada de trabajo se plantearon estrategias para garantizar el bienestar de los hogares de los 18 municipios de la entidad con políticas públicas que atiendan las necesidades sociales y recreativas

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de continuar consolidando propuestas concretas para fortalecer el tejido social desde el seno de las comunidades, la Secretaría General para la 4ta Transformación Social llevó a cabo una exitosa jornada de trabajo interinstitucional.

​La actividad que fue diseñada para dar continuidad y robustecer la planificación estratégica correspondiente para brindar atención directa a todos los aragüeños, estuvo encabezado por la secretaria general trasformación, Gipsy Colmenares y conto con la presencia de los Secretarios, Presidentes y Directores de Entes que conforman la 4T.

​El objetivo central de esta reunión evaluar las líneas de acción priorizadas para garantizar la máxima atención social en el territorio, además se dedicó un espacio fundamental a la estructuración, logística y despliegue de los Planes Vacacionales 2026, diseñados para llevar alegría, recreación y sano esparcimiento a los niños, niñas y jóvenes aragüeños.

Cabe destacar que, estas acciones se encuentran profundamente enmarcadas dentro del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, quien reitera su compromiso inquebrantable de continuar trabajando día a día por el bienestar de cada uno de los hogares aragüeños, con políticas sociales que aseguren una atención directa, integral y efectiva en los 18 municipios de la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA