GBA ofrece acompañamiento a familias maracayeras afectadas por sismos

Durante un encuentro con los vecinos y vecinas de la localidad se trazó una ruta de trabajo para brindar respuestas a los propietarios cuyas viviendas se encuentran en estatus amarillo del semáforo de evaluación estructural

CIUDAD MCY.- La gobernadora Joana Sánchez anunció a través de su cuenta de Instagram (@johanitakenpo) una ruta de trabajo en apoyo a las familias afectadas por el doblete sísmico, específicamente a quienes sus viviendas se encuentran en fase de evaluación y recuperación.

En el carrusel de fotografías se aprecia la mesa de diálogo entre miembros del Ejecutivo regional y municipal de Girardot con los representantes de las juntas de condominio, esto como parte de las estrategias del Plan “Aragua Renace con el Esfuerzo de Todos”.

Bajo esa línea de abordaje, ambas partes expusieron los nudos críticos de la situación y sus posibles soluciones, en búsqueda de retornar a la normalidad y adecuar las estructuras de manera óptima.

El texto que acompaña la publicación describe: “La presidenta Delcy Rodríguez nos orientó el acompañamiento continuo a estas familias, mientras avanzan las acciones para la rehabilitación progresiva de estos edificios”.

Es importante destacar que, el estatus de las infraestructuras es amarillo según el semáforo, una herramienta de clasificación y examen implementada por los especialistas. En este caso, se encuentran con:

• Daños moderados o parciales en componentes o mampostería.

• No hay riesgo inminente de colapso, pero requiere reparaciones o apuntalamiento.

• Necesita una segunda evaluación técnica detallada.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : GBA