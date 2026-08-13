Secretaría de la 4T fortalece estrategias de atención integral en 18 municipios de Aragua

Durante un encuentro que congregó a secretarios, presidentes y directores de los distintos entes que la conforman, con miras a dar continuidad y robustecer la planificación estratégica regional

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el bienestar de las comunidades, la Secretaría General para la 4ta Transformación Social llevó a cabo su acostumbrada reunión semanal de trabajo desde las instalaciones del emblemático Parque Agustín Codazzi.

​Siguiendo las orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, la jornada se centró en evaluar las líneas de acción priorizadas para asegurar una atención social directa y oportuna a todos los aragüeños.

​El objetivo central de esta reunión evaluar las líneas de acción priorizadas para garantizar la máxima atención social en el territorio, haciendo especial énfasis en la coordinación de los planes de infraestructura, salud, cultura, alimenta ion y educación.

Además, se dedicó un espacio fundamental a la revisión del despliegue de los Planes Vacacionales 2026, diseñados para llevar alegría, recreación y sano esparcimiento a los niños, niñas y jóvenes aragüeños.

Cabe destacar que, estas acciones de trabajo interinstitucional se encuentran profundamente enmarcadas dentro del Plan de la Aragueñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, quien reitera su compromiso inquebrantable de continuar trabajando día a día por el bienestar de cada uno de los hogares aragüeños, con políticas sociales que aseguren una atención directa, integral y efectiva en toda la geografía aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA