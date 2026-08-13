Secretaría de Turismo inició ciclo de capacitación para Guías de Turismo

Estas actividades formativas están enfocadas de dotar a los actores del sector herramientas indispensables para mejorar la experiencia turística y posicionar a la entidad como un destino de referencia para visitantes locales, nacionales e internacionales

CIUDAD MCY.- Con el objetivo central de elevar la calidad de los servicios, fomentar el conocimiento técnico-legal y empoderar a las comunidades organizadas, la Secretaría de Turismo del estado Aragua dio inicio formal al ciclo de capacitación y sensibilización a través del curso de guías de turismo, una iniciativa dirigida a prestadores de servicio del área en la entidad.

Esta jornada de formación estratégica se encuentra enmarcada dentro del plan de acción del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), “Formar para Transformar”, liderado por la ministra Daniela Cabello, e impulsada en el ámbito regional a través del Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la gobernadora Joana Sánchez.

​La apertura del taller estuvo a cargo de la autoridad única de Turismo del estado Aragua, Delia Torrealba, quien compartió con los participantes herramientas fundamentales orientadas a consolidar la atención de excelencia y el desarrollo sustentable del turismo regional.

​Durante el desarrollo de la jornada se abordaron contenidos clave para el ejercicio eficiente de la actividad turística en el territorio, destacando: la orientación al turismo, el marco legal, diferenciación entre turista, viajero y visitante, las 5 A del turismo, los 7 ejes turísticos del país y los entes adscritos a Mintur.

Asimismo, se desarrolló el perfil del guía de turismo, fomentando la participación para definir las responsabilidades, habilidades y cualidades necesarias para garantizar una atención de excelencia en el servicio.

Cabe destacar que, en este proceso formativo se hizo énfasis la exaltación constante de la identidad local, destacando la incalculable riqueza cultural, histórica, gastronómica y los atractivos naturales tanto del estado Aragua como del país.

​Con estas acciones de capacitación continua, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso de dotar a los actores del ámbito turístico con herramientas indispensables para potenciar la experiencia turística y posicionar a la entidad como un destino de referencia para visitantes locales, nacionales e internacionales.

YORBER ALVARADO

FOTO: CORTESÍA