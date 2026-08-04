Sector turismo y Grupo R4 impulsan crecimiento económico y modernización del sistema

Una rueda de negocios entre el sector público y privado dejo sobre la mesa posibles alianzas, así como, estrategias para mejorar la atención del turista en diversas áreas

CIUDAD MCY.- La gobernación del estado Bolivariano de Aragua, a través de la Secretaria de Turismo, y el grupo bancario R4 desarrollaron un encuentro sectorial entre el ámbito público y privado con el objetivo de potenciar uno de los motores económicos más importantes dentro de la región.

La rueda de negocios reunió a más de 60 prestadores ser servicios, empresas y emprendimientos, quienes plantearon ideas para la modernización y crecimiento del área. Además, la reunión permitió la creación de enlaces directos entre proveedores y potenciales clientes

La autoridad única de Turismo, Delia Torrealba, indicó que uno de los objetivos fue el acercamiento del campo hotelero a la banca para la promoción de financiamientos, automatización de sistemas de pago, agilización de trámites, entre muchos otros beneficios que se ofrecen dentro de esas posibles alianzas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Milagros Méndez, destacó que ahora existe una mayor ventana de exposición gracias a al funcionamiento de dos aeropuertos que invitan a la colectividad a visitar la entidad, un hecho que se debe aprovechar.

“Los pasajeros que aterrizan son una oportunidad de habitación ocupada, comensales en restaurantes, compradores en los distintos negocios”.

Ese motivo, aunado a las políticas de la 1T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, es parte de las acciones que buscan fomentar las mejoras de servicios y experiencias.

ALIANZA GRUPO R4

Esta jornada empresaria se consolidó luego de conversaciones entre la Secretaría de Turismo y el banco R4, así lo dio a conocer Ricardo Cuatro Montilla, presidente del ente financiero.

“Decidimos hacer una dinámica donde el banco trajo a proveedores, para con la Gobernación, aproximarlos sector turístico en un solo sitio, y hacer una propuesta sólida”, determinó.

EXPECTATIVAS A FUTURO

Los asistentes se mostraron emocionados con los futuros proyectos que puedan surgir de esta actividad. Tal fue el caso de Cesar Machado, director estratégico de Ridery, quien catalogó la invitación como “emociónate ver la unión del sector con las autoridades, todos con una misma dirección (…) me voy con mucha ilusión de lo que viene”.

En su intervención, Machado destacó las bondades estratégicas del territorio, como su cercanía a los principales puertos marítimos y la reapertura de dos aeropuertos.

“La coyuntura nos incitó a describir tolo lo que se puede ofrecer en Aragua y para nosotros es un honor ofrecer soluciones tecnológicas, ponerlas al servicio de todo el ecosistema empresarial.

En esa misma línea discursiva, Liliana Alcalá, representante de ventas de Ama de Casa, expresó su satisfacción por tener la oportunidad de crear relaciones con los distintos alojamientos. “Vemos un gran potencial”, puntualizó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY