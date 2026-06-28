Selección de fútbol de Cabo Verde se solidariza con Venezuela tras sismos

CIUDAD MCY.- La selección de fútbol de Cabo Verde se unió formalmente a las manifestaciones de solidaridad internacional hacia el pueblo de Venezuela, tras los potentes sismos que sacudieron el territorio nacional la tarde del pasado 24 de junio.

A través de un video oficial publicado en sus plataformas digitales, los jugadores del conjunto africano expresaron su profundo respeto y enviaron palabras de aliento ante la tragedia que enluta al país, donde manifestaron: “Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor”.

Este significativo gesto de la delegación caboverdiana resalta el alcance de la fraternidad global y la conexión humana que se activa en momentos de dificultad.

El pronunciamiento del equipo africano se suma a las diversas muestras de apoyo que el mundo del deporte y la comunidad internacional dirigen hacia Venezuela.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA