Selección de fútbol de playa Sub20 conquista su primer podio en suramericanos

CIUDAD MCY.- En la mejor actuación de su historia de los campeonatos suramericanos de fútbol playa sub-20, Venezuela se quedó con el tercer puesto en la cita de Agua Dulce en Lima, Perú, tras vencer este domingo 4-3 a Colombia, en un reñido encuentro por el podio del torneo.

La selección nacional tuvo que reponerse del primer golpe que asestó Colombia con un gol en contra de Fernando Rivero, a los 09’41’’ del cotejo.

Pero la Vinotinto de playa reaccionó rápido por medio de César Pinto que igualó el marcador a los 06’30’’.

El segundo periodo mantuvo la paridad y ambos equipos intercambiaron goles. Sebastián Pizarro puso nuevamente arriba a los cafeteros a los 08’03’’, pero Ronald Cordero (07’00’’) y Ángel Matute (04’23’’) dieron vuelta el resultado para Venezuela.

En la última etapa, Juan Cáceres igualó para la selección colombiana a los 11’51’’, pero Fernando Rivero apareció nuevamente a los 08 minutos para marcar el tanto que selló la victoria a la Vinotinto.

Para la selección nacional fue su primer podio en la historia de estas competencias que se iniciaron en Montevideo, Uruguay 2017.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA FVF