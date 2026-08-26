Selección venezolana debutó con victoria en el Mundial de Béisbol Femenino

CIUDAD MCY.- La selección venezolana debutó con victoria 9-2 sobre Gran Bretaña, apoyado por una gran labor monticular de Fradelis García, en el inicio del clasificatorio que se disputa en Tainan, China Taipéi, para la fase final de la Copa Mundial de Béisbol de 2027.

Por condiciones reglamentarias del campeonato, en virtud de los constantes aguaceros que azotan a la región, los juegos se redujeron de siete a cinco entradas, pero Venezuela apenas necesitó de dos capítulos para capitalizar con su ofensiva al pitcheo de la selección británica que debutaba en torneos mundialistas.

Cinco carreras en la segunda entrada allanaron el camino al primer triunfo de la novena tricolor, al combinar un error de la segunda base de las brumosas ante rodado de Stephany Suárez, y sendos dobles conectados por Mariana Natera y Gabriela García que coronaron el rally.

Una más en el tercer acto con elevado de sacrificio de Yohelis Colina para fletar desde tercera a Mariana Natera, y trío de anotaciones en el cierre del cuarto tramo producto de hit remolcador de dos anotaciones de Maryln Yéndez, que luego pisó el plato por wild pitch, sellaron la conquista.

Cabe destacar el efectivo trabajo sobre el montículo de la abridora Fradelis García, quien por espacio de 4.2 inning, maniató a la toletería inglesa, tras aceptar tan solo dos hit, una carrera limpia y abanicar a 8 contrarias para llevarse el triunfo con relevo de Oriannys Hernández, quien sacó el último out con otro chocolate.

Por la ofensiva nacional, destacaron Mariana Natera de 2-2 con dos anotadas, una fletada, y Marlyn Yéndez quien conectó de 2-1 con dos remolcadas.

El próximo choque de Venezuela está programado para este miércoles ante Japón, vigente campeona mundial, quien viene de derrotar 3-0 a Filipinas.

El torneo otorgará los últimos tres cupos a la Copa Mundial de 2027 que se disputará 19 al 25 de julio de 2027 en Rockford, Illinois, Estados Unidos, al cual ya están clasificados el país anfitrión, Canadá y Australia.

FUENTE : EFE

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