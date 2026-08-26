Quinta Válida de la Liga Aragüeña de Atletismo se realizará en el Ghersi Páez

Esta edición busca superar la cifra de 300 participantes con la incorporación de las delegaciones de los estados Bolívar y Táchira

CIUDAD MCY.- La Directiva de la Asociación de Atletismo del estado Aragua se encuentra afinando los preparativos para la Quinta Válida de la Liga Aragüeña de Atletismo, competencia que se realizará el próximo 13 de septiembre en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez ubicado en el municipio Girardot.

El presidente de la Asociación de Atletismo, Russel Blanco, informó que tras el éxito de la cuarta edición, en la que participaron aproximadamente 300 deportistas, se contó con atletas invitados de los estados Carabobo, Miranda, Guárico y Cojedes.

Para esta edición se espera contar con la participación de más entidades del país, teniendo en cuenta que se han establecido contactos con entrenadores de los estados Bolívar y Táchira para incorporarse a las jornadas.

En cuanto a las sedes competitivas, Blanco explicó la distribución logística del calendario regional. Tras la primera valida realizada en el municipio José Félix Ribas y la segunda en San Sebastián de los Reyes, las jornadas restantes se llevaron a cabo en Girardot debido a los requerimientos de infraestructura, esto debido a que en el resto de los municipios no se cuenta con pistas sintéticas o de tierra en buenas condiciones para el desarrollo de las pruebas.

Variedad de modalidades en pista y campo

El cronograma de la quinta válida mantendrá el formato tradicional del atletismo con pruebas de pista y campo. Por otra parte, las modalidades en competencia abarcarán carreras de velocidad, así como las pruebas de salto alto y salto largo. En cuanto a la división de lanzamientos los atletas verán acción en las especialidades de disco y martillo.

Aunque el proceso de inscripción para esta nueva fecha se encuentra recién abierto, la directiva espera mantener el crecimiento en la convocatoria de competidores y el nivel de rendimiento en las marcas registradas.

“Los atletas están muy contentos porque nunca se competía tanto como ahorita. La esencia del entrenar es competir, medirte y mejorar tus marcas; eso es lo que los chicos están viendo, están mejorando su rendimiento y eso los hace felices” explicó Blanco.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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