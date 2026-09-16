Seminario «Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral» capacitó a más de mil participantes

La jornada contó con 18 ponentes y se mantendrá hasta el mes de noviembre

CIUDAD MCY.- Con la participación de una gran cantidad de asistentes inscritos, inició la segunda jornada del “Seminario por los Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral” una iniciativa impulsada con el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez para fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas del personal de atención social.

El secretario de Políticas Sociales del Gobierno Bolivariano de Aragua, Oscar Briceño, destacó que el programa esta conformado por ocho módulos formativos orientados a capacitar a los brigadistas, misioneros y profesionales de herramientas actualizadas.

“Es un espacio para brindar técnicas, métodos e instrumentos a quienes durante años han ejercido esta hermosa labor de forma empírica pero con mucho éxito” detalló Briceño.

En ese mismo contexto, el seminario reunió a 18 ponentes con trayectoria en el sector social, convirtiendo a la entidad en un referente regional de esta disciplina.

Durante las jornadas, los especialistas tratarán aspectos vinculados al abordaje comunitario, la elaboración de informes y el despliegue de políticas públicas.

Por su parte, Rebeca Goyo, licenciada en Trabajo Social con 20 años de ejercicio y exponente en la actividad, valoró el alcance de esta iniciativa formativa

“Aragua no solo se perfila como cuna histórica, sino como cuna del trabajo social al visibilizar y alimentar esta labor. Este seminario envía un mensaje claro: Venezuela es un país de servicio y solidaridad que fortalece sus políticas sociales acompañando a los sectores más vulnerables” expresó Goyo.

Por último, las actividades del seminario seguirán de manera semanal hasta el mes de noviembre, combinando presentaciones teóricas y metodológicas para el abordaje en las comunidades.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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