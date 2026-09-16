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Aragua

GBA avanza en la evaluación de edificaciones afectadas por sismos

PorRafael Velásquez

Sep 16, 2026

La gobernadora Joana Sánchez, acompañada por el presidente del CEINAR, Piero Mora,
estableció una mesa técnica dedicada a la inspección, supervisión y evaluación de las estructuras y su posterior recuperación.

CIUDAD MCY .- Con el firme objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, mantener el control y hacer seguimiento a las edificaciones afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una mesa técnica de trabajo junto a la Comisión Estadal de Habitabilidad.

​La prioridad de este encuentro se centró en la evaluación de aquellas infraestructuras categorizadas en los niveles rojo y amarillo del semáforo estructural.

​La información fue dada a conocer por la mandataria regional a través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo).

Durante la jornada, la Gobernadora estuvo acompañada por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el presidente del Centro de Ingenieros del estado Aragua (CEINAR), Piero Mora, y el equipo del gobierno regional.

«Hoy nos hemos reunido junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales y la Comisión Estadal de Habitabilidad para establecer una mesa técnica dedicada a la inspección, supervisión y evaluación de los edificios amarillos y rojos en el estado Aragua», reza el texto publicado por la autoridad regional.

​Esta importante mesa de trabajo permitió alinear estrategias concretas e interinstitucionales para continuar consolidando la atención directa a las estructuras comprometidas, así como brindar respuesta y acompañamiento a los aragüeños que resultaron damnificados a causa del evento natural.

​Finalmente, la vocera de la entidad resaltó que todas estas acciones preventivas y de inspección se realizan en estricto cumplimiento de las orientaciones emanadas por el Ejecutivo Nacional.

«Esta iniciativa se lleva a cabo siguiendo los lineamientos de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y bajo la dirección de nuestra presidenta Delcy Rodríguez en el marco del Plan Venezuela Renace», concluyó la gobernadora Sánchez.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA

Por Rafael Velásquez