GBA avanza en la evaluación de edificaciones afectadas por sismos

La gobernadora Joana Sánchez, acompañada por el presidente del CEINAR, Piero Mora,

estableció una mesa técnica dedicada a la inspección, supervisión y evaluación de las estructuras y su posterior recuperación.

CIUDAD MCY .- Con el firme objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, mantener el control y hacer seguimiento a las edificaciones afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una mesa técnica de trabajo junto a la Comisión Estadal de Habitabilidad.

​La prioridad de este encuentro se centró en la evaluación de aquellas infraestructuras categorizadas en los niveles rojo y amarillo del semáforo estructural.

​La información fue dada a conocer por la mandataria regional a través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo).

Durante la jornada, la Gobernadora estuvo acompañada por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el presidente del Centro de Ingenieros del estado Aragua (CEINAR), Piero Mora, y el equipo del gobierno regional.

«Hoy nos hemos reunido junto al alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales y la Comisión Estadal de Habitabilidad para establecer una mesa técnica dedicada a la inspección, supervisión y evaluación de los edificios amarillos y rojos en el estado Aragua», reza el texto publicado por la autoridad regional.

​Esta importante mesa de trabajo permitió alinear estrategias concretas e interinstitucionales para continuar consolidando la atención directa a las estructuras comprometidas, así como brindar respuesta y acompañamiento a los aragüeños que resultaron damnificados a causa del evento natural.

​Finalmente, la vocera de la entidad resaltó que todas estas acciones preventivas y de inspección se realizan en estricto cumplimiento de las orientaciones emanadas por el Ejecutivo Nacional.

«Esta iniciativa se lleva a cabo siguiendo los lineamientos de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y bajo la dirección de nuestra presidenta Delcy Rodríguez en el marco del Plan Venezuela Renace», concluyó la gobernadora Sánchez.

​YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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