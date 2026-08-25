Seniat iniciará en septiembre programa de formación y profesionalización para fiscales

CIUDAD MCY.- En el mes de septiembre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) dará inicio al programa nacional de formación y profesionalización para fiscales, el cual apuntará hacia la excelencia y al nuevo rol que tendrán estos funcionarios de acuerdo con la nueva visión de la institución.

El programa académico fue elaborado con la participación de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) y el Centro de Estudios Fiscales (CEF), instituciones hermanadas al Seniat. e incorpora contenidos que han sido propuestos por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) y la Federación Venezolana de Contadores Públicos (FCCPV).

El superintendente Román Magnilia sostuvo un encuentro con los representantes de estos entes para revisar el pénsum y contenido programático, en el que señaló que el perfil del nuevo fiscal tributario busca que sea garante del tributo, enmarcado siempre en el respeto al contribuyente, que sea un asesor fiscal y que haga el acompañamiento experto necesario.

Magnilia dijo que este programa está diseñado “para tener unos funcionarios de alto nivel, de una gran formación en el área de contaduría, en el área fiscal, en el área tributaria, en todos los ámbitos de la materia, un profesional que vaya a una fiscalización con un elevado rendimiento, siempre acompañando al contribuyente».

Los representantes presentes en el encuentro manifestaron su compromiso con la efectividad del plan para garantizar mejores fiscales, así como un ejercicio de la supervisión tributaria más humana, solidaria y comprensible para todos los sectores de la economía.

La iniciativa forma parte de la guía trazada por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la necesidad de crear y consolidar un sistema tributario más eficiente, moderno y adaptado a las nuevas dinámicas económicas.

FUENTE: SENIAT

FOTO: CORTESÍA SENIAT