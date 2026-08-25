Presidenta Delcy Rodríguez constata operatividad integral del campamento transitorio del Poliedro

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a su equipo de gobierno, inspeccionó el campamento transitorio del Poliedro de Caracas, un espacio que destaca como verdadera trinchera de organización popular y articulación interinstitucional.

Este espacio cuenta con todos los servicios esenciales para el cuidado diario. Las familias tienen a su disposición consultorios médicos, atención psicológica y una sala de terapia ocupacional para atender a los adultos y a los niños. Adicionalmente, este recinto incluye un comedor común con capacidad para 300 personas, equipado con neveras y microondas.

En el marco de la preparación para el nuevo período escolar, se ha avanzado de manera efectiva en la desocupación de planteles, logrando liberar hasta la fecha seis escuelas en el estado Miranda y tres instituciones en el Distrito Capital, siendo redireccionados los afectados a otros espacios habilitados para ellos. En este mismo contexto, firmó la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas.

Durante la jornada, la Jefa de Estado destacó la importancia del Plan «Venezuela Renace» como una respuesta efectiva para combatir la adversidad de los terremotos con hechos concretos.

A través de un pase satelital, al estado Carabobo, se hizo la entrega formal de 13 viviendas en el Urbanismo «Las Brisas». Son viviendas completamente equipadas, listas para que las familias lleguen y empiecen su nueva vida.

Bajo la misma modalidad, fueron entregados 29 apartamentos en «El Solar de la Quinta», ubicado en Los Teques, cuentan con una superficie de 52 metros cuadrados, los cuales están distribuidos en una habitación principal, una habitación múltiple, sala-comedor, cocina y un baño, cumpliendo con los estándares necesarios para brindar bienestar a las familias beneficiadas.

Y otras entregas fueron materializadas en el Urbanismo «Parque Hábitat», en Guatire. Allí 9 viviendas de 57,17 metros cuadrados fueron adjudicadas, con espacios diseñados para que las familias puedan vivir con comodidad y privacidad.

Cada llave entregada en estos urbanismos no solo representa la culminación de un proceso de atención social, sino que simboliza la dignidad recuperada y la esperanza renovada para los ciudadanos que, tras enfrentar la pérdida de sus bienes materiales, hoy cuentan nuevamente con un hogar propio donde resguardar a sus seres queridos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA