Seniat instaló el Comité de Selectividad Aduanero para dinamizar el comercio

CIUDAD MCY.-El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) instaló el Comité de Selectividad Aduanero en una mesa de trabajo liderada por el intendente nacional de Aduanas, Eduardo Hurtado, junto a equipos técnicos especializados, según la información difundida por la entidad a través de sus canales oficiales.

La activación de este comité busca brindar mayor agilidad en el despacho de mercancías y dinamizar el comercio nacional e internacional mediante el establecimiento de criterios técnicos basados en buenas prácticas internacionales.

Esta metodología permite evaluar la gestión y administración del riesgo para clasificar las rubros de importación y exportación, determinando los casos en que corresponde o no la revisión de los contenedores.

El esquema funciona mediante un sistema de semáforo de riesgo en el cual el canal verde autoriza el despacho expedito sin requerir reconocimiento físico ni documental.

Por su parte, la franja amarilla exige únicamente la verificación de la documentación, mientras que el canal rojo contempla una inspección física e integral de la mercancía.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL