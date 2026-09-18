Banco del Tesoro fija tasas de interés anual del 12 % y 44 % para cuentas

La institución informó que la tasa para cuentas corrientes supera en dos puntos porcentuales el mínimo anual de 10 % fijado por el BCV, mientras que el rendimiento de las de ahorro se ubica dos puntos por encima del 42%

CIUDAD MCY.-El Banco del Tesoro elevó a 12 % la tasa anual de interés para cuentas corrientes y a 44% para cuentas de ahorro, por encima de los rendimientos mínimos establecidos por el Banco Central de Venezuela(BCV).

La institución informó que la tasa para cuentas corrientes supera en dos puntos porcentuales el mínimo anual de 10 % fijado por el BCV, mientras que el rendimiento de las de ahorro se ubica dos puntos por encima del 42% ordenado por el ente emisor.

Las medidas corresponden a las cuentas denominadas en bolívares y se aplican a partir de las disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 7.073 vigentes desde el 15 de septiembre.

Por otra parte, la institución bancaria invitó a los usuarios y usuarias a consultar sus saldos y movimientos mediante la aplicación T Móvil o acudir a las oficinas del banco para realizar trámites relacionados con sus cuentas.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL