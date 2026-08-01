Seniat prohíbe sancionar a comercios por falta de exhibición del RIF impreso y otros documentos

El superintendente Román Maniglia explicó que el órgano tributario se encuentra auditando y revisando los marcos normativos vigentes para lograr una interconexión más eficiente entre las distintas dependencias y los actores del sistema económico nacional

CIUDAD MCY – Dentro del plan para modernizar el sistema fiscal venezolano y reducir las trabas burocráticas, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Román Maniglia, anunció este viernes el inicio de un plan integral de simplificación, digitalización y automatización de trámites.

Como primera medida concreta, Maniglia instruyó expresamente a la Intendencia Nacional de Tributos y a todo el personal de fiscalización a nivel nacional que ningún funcionario del SENIAT podrá exigir la “exhibición en un lugar visible” del Registro Único de Información Fiscal (RIF) ni de cualquier otro documento digitalizado que ya repose en las bases de datos del organismo. En consecuencia, queda totalmente prohibido sancionar o multar a los contribuyentes por este motivo.

La medida quedó establecida en la circular SNAT/2026/4610, fechada el 30 de julio de 2026.

En ese sentido, el Seniat indicó que, «temporalmente», los funcionarios deberán abstenerse de revisar, comprobar o inspeccionar el cumplimiento del deber formal de exhibir el RIF, la copia de la declaración de Impuesto sobre la Renta (ISLR) del año anterior o cualquier otro documento que ya se encuentre en poder de la administración tributaria.

FUENTE: GLOBOVISION

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