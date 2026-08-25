Sequía genera cuantiosas pérdidas a 10 mil campesinos en la frontera sur de México

CIUDAD MCY.- Una intensa sequía de dos años y una prolongada canícula llevan al declive económico a 10.000 campesinos en la región del Soconusco chiapaneco, en la frontera sur de México. El fenómeno climático destruyó cerca de 45.000 hectáreas de cultivos y áreas ganaderas. Ante esta situación, los productores locales exigen la declaratoria oficial de desastre para acceder a recursos de emergencia.

El presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, Raúl Arroyo Alvarado, confirmó la gravedad del panorama al señalar la pérdida total de cosechas vitales como el maíz, a pesar de múltiples intentos de siembra.

La escasez se refleja también en los ríos del Soconusco, cuyos niveles se encuentran entre el 10 % y el 20 % de lo habitual, según autoridades regionales de Protección Civil, que han registrado además temperaturas superiores a los 40 grados durante la actual canícula.

En respuesta a la emergencia, el Gobierno Federal y las autoridades de Chiapas acordaron este mes articular apoyos para articular la entrega directa de fertilizantes, semillas e insumos agrícolas, con lo cual reconocieron la existencia de una crisis hídrica en la entidad.

FUENTE : TELESUR

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