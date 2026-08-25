Beijing fue epicentro de la tecnología con la Conferencia Mundial de Robots 2026

CIUDAD MCY.- La capital china acogió la edición 2026 de la Conferencia Mundial de Robots, un encuentro internacional que reunió a más de 300 expositores procedentes de 26 países. El evento consolidó su relevancia en el sector tecnológico con una exhibición masiva que superó los tres mil productos automatizados.

Asimismo, la feria incluyó más de 300 presentaciones dedicadas de forma exclusiva a robots humanoides, asistentes para el hogar y guías turísticos. Durante las jornadas, los visitantes observaron de cerca el avance en el desarrollo de autómatas diseñados para interactuar con las personas y facilitar labores de la vida cotidiana.

Por otra parte, entre las demostraciones más destacadas del encuentro figuraron autómatas capaces de preparar cócteles, disputar partidos de fútbol, saltar la cuerda y ejecutar diversas tareas domésticas. Esta muestra expuso los principales logros en la integración de la inteligencia artificial y la mecánica aplicada al servicio del entretenimiento, la asistencia personal y la productividad industrial.

FUENTE : VTV

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