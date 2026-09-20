SETA facilitó trámites académicos y legales en San Sebastián de los Reyes

Durante un operativo especial los ciudadanos de la jurisdicción, con el objetivo de ahorrar tiempo a los bachilleres que necesitan poner al día sus documentos

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de brindar atención directa, descentralizada y optimizar los trámites administrativos, el Servicio Tributario de Aragua (SETA) llevó a cabo un exitoso Operativo Especial de Estampillas Fiscales en los espacios de la Plaza «Los 3 Diputados», ubicada en el municipio San Sebastián de los Reyes.

En el transcurso de la jornada se ofreció orientación inmediata y asistencia en el expendio de timbres fiscales, así como en la legalización de títulos de bachiller, notas certificadas y diversas certificaciones en general, facilitando los procesos requeridos por la comunidad escolar y la ciudadanía.

El objetivo del despliegue fue ahorrar el tiempo de respuesta a los bachilleres y ciudadanos que requieren poner al día su documentación académica y legal, evitando desplazamientos hacia otras localidades garantizando un acceso ágil y oportuno a los servicios en la entidad.

Finalmente, estás acciones fueron desarrollada bajo los lineamientos de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, reafirmando la política regional de acompañamiento integral a los estudiantes y habitantes del municipio en cada etapa de su formación y desarrollo profesional.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA SETA