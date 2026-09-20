Avanzan trabajos de adecuación en el Hospital de la Familia

Las cuadrillas ejecutaron la instalación de tuberías de gases medicinales y mejoras en diversas áreas

CIUDAD MCY.- Con fuerza y determinación avanzan los trabajos de rehabilitación integral en el Hospital de la Familia, ubicado en el municipio Girardot, los mismos están orientados a la modernización y adecuación de espacios para ofrecer un servicio de primer nivel.

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‎En esta fase de abordaje las cuadrillas completaron la instalación de las tuberías de gases medicinales en el área de Emergencia de Adultos, una importante obra que permitirá mejorar el cuidado de pacientes que requieran soporte oxigenatorio.

‎De forma paralela, las áreas de Pediatría y Quirófanos avanzan en la fase de ultimar detalles técnicos e infraestructura, mediante labores para la activación de las redes de agua potable y servidas, ampliación de baños y la colocación de estructuras de material drywall para la división de espacios.

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‎Con estas intervenciones el Gobierno regional da cumplimiento a la políticas y estrategias en materia de salud, servicios públicos y cuidado de la población.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA COSTRUARAGUA