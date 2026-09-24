Siete edificios y áreas comunitarias son atendidas en Base Aragua

Los trabajos del Plan Venezuela Renace comprenden infraestructura residencial, un módulo de salud, así como espacios deportivos y recreativos

CIUDAD MCY.- La urbanización Base Aragua es atendida con una intervención integral que comprende la recuperación de siete edificios, la adecuación de un nuevo módulo de salud y la rehabilitación de áreas deportivas, recreativas y de ejercicio, obras que fueron constatadas por el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, durante un recorrido por la comunidad.

Los trabajos, enmarcados en el Plan Venezuela Renace, contemplan la recuperación de espacios destinados a distintos sectores de la población, con especial atención a aquellos escenarios que forman parte de la vida cotidiana de las familias de la urbanización.

Durante la inspección, Morales verificó las condiciones del nuevo módulo de salud de Base Aragua, infraestructura que contará con distintas especialidades para ampliar las alternativas de atención disponibles para los habitantes del sector.

De acuerdo a la información difundida en sus plataformas digitales (@alcaldiagirardot), la visita también incluyó las canchas techadas de usos múltiples, las áreas de juegos infantiles y las zonas destinadas a ejercicios físicos, espacios que serán sometidos a labores de embellecimiento y adecuación para mejorar sus condiciones de uso.

ÁREAS PARA LA COMUNIDAD

La intervención incorpora distintos puntos de la urbanización bajo una visión que articula infraestructura residencial, atención sanitaria y lugares para la recreación y la actividad física.

En el ámbito deportivo y recreativo, las labores permitirán recuperar escenarios para niños, jóvenes y adultos, favoreciendo la práctica de disciplinas deportivas, el esparcimiento familiar y el aprovechamiento de espacios al aire libre dentro de la propia comunidad.

A esta intervención se suma la atención de los siete edificios contemplados en el plan, ampliando el alcance de las labores en las áreas residenciales de Base Aragua.

De esta manera, la intervención reúne en un mismo proyecto acciones dirigidas a mejorar las condiciones físicas de la urbanización y poner en valor espacios vinculados con la salud, el deporte, la recreación y la convivencia comunitaria.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | CORTESÍA @ALCALDIAGIRARDOT