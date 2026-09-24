Plan Venezuela Renace impulsa la rehabilitación de viviendas en Tovar

Gracias a los materiales de construcción se dará inicio a la fase de reparación con el fin de lograr la rehabilitación correcta y segura de los hogares para el bienestar de las familias

CIUDAD MCY.- Dando respuesta inmediata a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, entregó nuevos materiales destinados a fortalecer el proceso de recuperación de las viviendas afectadas de la jurisdicción.

La iniciativa se enmarca en el Plan Venezuela Renace, el cual busca dar una respuesta inmediata a las contingencias ocasionadas por el evento natural; acciones que se alinean con las orientaciones del Ejecutivo Nacional, en conjunto con Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad.

En esta jornada, el mandatario municipal, junto a Fernando Álvarez, autoridad única de Vivienda, y la comisión de ingenieros del Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), entregaron a las familias los insumos de construcción.

Entre los materiales entregados se encontraban sacos de cemento, láminas de zinc y tuberías de aguas servidas, entre otros insumos necesarios para la recuperación de las viviendas afectadas.

Con la llegada de los insumos, las cuadrillas de servicios públicos de la Alcaldía darán inicio a los trabajos de reconstrucción de las viviendas, con el objetivo de brindarles un hogar seguro y digno a las familias tovareñas.

Con estos trabajos, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de dar una respuesta oportuna a la comunidad aragüeña afectada por el doblete sísmico.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA @ALCALDÍADETOVAR