Sismo superior a los 7 grados se registró en ocho estados del pais y la Región Capital‎‎‎

CIUDAD MCY.-El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones tras el fuerte evento sísmico ocurrido la tarde de este miércoles 24 de junio e ‎‎informó que todo indica que se trata de un movimiento telúrico superior a los siete grados.‎‎

Cabello indicó que se sintió en los estados: Trujillo, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Lara, Miranda, La Guaira hasta la región Capital. ‎‎Con respecto a Caracas, señaló que “hay varias zonas complicadas”, especialmente, en las localidades del municipio Chacao Los Palos Grandes y Altamira, zonas sísmicas por naturaleza.‎‎

“Allí tenemos situaciones alarmantes desde el punto de vista gráfico, se nos han venido unos edificios y casas que se han desplomado”, indicó.‎‎

En este sentido, aseguró que la situación está siendo atendida por los distintos organismos de seguridad y asistencia de Estado. ‎‎Le pidió a la colectividad “máxima prudencia” y que nadie debe quedarse en los edificios porque este tipo de eventos viene acompañado de réplicas que pueden provocar el colapso de algunas estructuras que han quedado sentidas tras el temblor inicial. ‎‎

CORTES DE SERVICIO DE GAS

El ministro Cabello también informó que, por orden de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, se ordenó el corte temporal del servicio de gas directo a los edificios porque hay algunas estructuras afectadas a fin de evitar algún accidente.

FUENTE:LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA