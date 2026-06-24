Delcy Rodríguez reconoce triunfo de De La Espriella y aboga por buenas relaciones

CIUDAD MCY.- La presidenta encaragda Delcy Rodríguez reconoció este miércoles el triunfo de Abelardo De La Espriella en las pasadas presidenciales de Colombia, y abogó por «mantener vínculos bilaterales basados en el respeto mutuo, la cooperación y la paz entre ambas naciones».

El mensaje fue emitido durante su discurso en el acto por el aniversario de la Batalla de Carabobo, realizado en Fuerte Tiuna, Caracas.

Rodríguez instó «a dar un paso adelante y evitar mirar hacia el pasado», argumentando que los sectores que anteriormente agredieron a Venezuela desde el territorio colombiano terminaron en el fracaso.

Para finalizar su intervención, la presidenta encargada ratificó la postura de su administración enfocada «en consolidar la fe en los lazos de respeto, cooperación y amistad» que, según sus palabras, corresponden históricamente a dos pueblos hermanos.

FUENTE: EL FOCO

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