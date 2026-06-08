Sistema 1×10 del Buen Gobierno de Aragua atendió a 161 pacientes en mayo

CIUDAD MCY.- Un total de 161 pacientes de Aragua recibieron atención médica especializada durante el mes de mayo, gracias a la gestión inmediata del sistema 1×10 del Buen Gobierno, contemplado en el Plan Salud y Vida 2026 que adelanta el Gobierno Nacional.

Las jornadas se concentraron en los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, con el objetivo de dar respuesta oportuna a las denuncias y solicitudes reportadas por las comunidades en la plataforma digital.

La atención médica se distribuyó a través de tres Centros de Diagnóstico Integral (CDI) aliados: el CDI Casa Solidaria, el CDI Manuel Atanasio Girardot y el CDI Ernesto Che Guevara. En estos espacios, los ciudadanos accedieron de forma gratuita a consultas en las áreas de oftalmología, odontología, cirugía general y ecografía.

Estas acciones forman parte de las políticas de salud pública del Gobierno Bolivariano, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y ejecutadas en la región por la vocera de la aragüeñidad Joana Sánchez, con el objetico de consolidar el acceso a la salud gratuita y de calidad en el territorio aragüeño.

PRENSA CORPOSALUD

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