Jornada de atención social ofreció más de mil beneficios a familias de Mariño

CIUDAD MCY.- Un total de 217 habitantes de la comunidad Villa Los Tamarindos, ubicada en la parroquia Samán de Güere del municipio Santiago Mariño, recibieron servicios de salud durante un despliegue de atención social donde participaron misiones de la Patria y otros organismos estadales. En materia de salud se garantizaron 1.931 beneficios a la población vulnerable.

Durante la actividad, el equipo médico realizó 305 consultas especializadas en áreas como medicina general, cardiovascular, fisiatría, atención al adolescente, odontología, ginecología, obstetricia y evaluación para personas con discapacidad. Asimismo, los asistentes accedieron a servicios gratuitos de ecografía, planes de desparasitación, la entrega de 144 métodos anticonceptivos y la aplicación de dosis de inmunización con las vacunas de toxoide, pentavalente y polio.

El operativo incluyó el despistaje nutricional y de prevención cardiovascular con la ejecución de 434 pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial. Adicionalmente, se distribuyeron de manera gratuita 2890 unidosis de medicamentos, asegurando que cada paciente iniciara de forma inmediata los tratamientos indicados por el personal de salud.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud del estado Aragua, destacó el impacto de este despliegue en el bienestar colectivo. «Estas acciones reflejan el compromiso inquebrantable del gobierno nacional y regional para garantizar el derecho a la salud de nuestras familias; con este tipo de jornadas, el pueblo cuenta con un acceso directo, gratuito y de alta calidad a servicios especializados allí mismo, en sus propias comunidades», afirmó Lombano.

Este esfuerzo en el estado Aragua, impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, se ejecuta en correspondencia con las políticas de protección social del Estado venezolano. El despliegue en Villa Los Tamarindos forma parte de las metas establecidas en el Plan Salud y Vida 2026, desarrollado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, orientado a consolidar la cobertura médica universal y el bienestar social en las zonas más vulnerables del país.

PRENSA CORPOSALUD

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