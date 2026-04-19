Sistema 1×10 del Buen Gobierno entregó más de 500 ayudas técnicas

El Gobierno Bolivariano proporcionó insumos y equipos como pañales, medicinas, sillas de ruedas, andaderas, entre otras dotaciones, para favorecer a los aragüeños

CIUDAD MCY.-A través del Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, el pueblo aragüeño recibió diversas ayudas técnicas y de salud, para mejorar el estilo de vida y brindar respuestas a las necesidades, en cumplimiento a las políticas de atención social.

En las instalaciones de la Gobernación se realizó la entrega de más de 500 insumos y equipos, como andaderas, bastones, sillas de rueda, colchón antiescaras, medicinas, muletas, coches ortopédicos, tensiómetros, glucómetros y nebulizadores.

La responsable de esta instancia, Texalia Vaquero, junto a secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, fueron los encargados de atender al pueblo en nombre de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

“A través del 1×10 del Buen Gobierno, convertimos las solicitudes en soluciones reales para nuestro pueblo. ¡La salud es prioridad y seguimos en la calle!”, señala una publicación en la cuenta de Instagram de la Secretaria (@seccomunasaragua).

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | SECRETARÍA DE COMUNAS