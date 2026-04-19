Entrega de luminarias fortalece alumbrado público en Las Tejerías

A través de la Consulta Popular Nacional, la comunidad El Béisbol recibió lámparas LED para optimizar el servicio eléctrico

CIUDAD MCY.- Gracias a un esfuerzo conjunto entre el Poder Popular y el Gobierno Bolivariano, en sus tres niveles, la Comuna El Gran Sueño de Chávez, ubicada en el municipio Las Tejerías, adquirió luminarias LED para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Este sería el segundo proyecto aprobado luego de la I Consulta Popular Nacional 2026, con el cual se pretende mejorar el sistema de alumbrado público en la comunidad El Beisbol.

La entrega estuvo a cargo del alcalde Régulo La Cruz, quien acompañó a los voceros comunales durante la recepción de los materiales y resaltó que la optimización del servicio eléctrico es una prioridad dentro de los planes gestión, pues estas acciones contribuyen a la seguridad y bienestar de las familias.

La ejecución de este proyecto fue posible gracias a los recursos aprobados y transferidos por la gobernadora Joana Sánchez, en cumplimento a los compromisos adquiridos con las bases.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | ALCALDÍA LAS TEJERÍAS