Trabajadores del Parque Santos Michelena se suman al Plan Cayapa

El gigante de la avenida Bolívar está listo para recibir de nuevo los goles, las carreras y las risas, recordándonos que el patrimonio de Maracay se construye con la voluntad de quienes lo cuidan desde adentro

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo inédito por preservar su historia y verdor, el personal del Parque Santos Michelena protagonizó una jornada intensiva del Gran Plan Cayapa, que buscan devolverle el brillo a este ícono deportivo.

Por primera vez en la memoria reciente del recinto, los 27 trabajadores que hacen vida en la institución colgaron sus uniformes administrativos y operativos para empuñar escobas, desmalezadoras y pintura.

Jesús Mora, director del parque, explicó la magnitud del despliegue: «Este parque se divide en cuatro paños estratégicos y a todos se les está interviniendo simultáneamente. Es una actividad que nunca habíamos realizado con este nivel de integración como Plan Cayapa».

La jornada obligó al cierre preventivo al público para garantizar la profundidad de las labores en: caminerías y áreas verdes, cabañas y el mantenimiento de las 15 canchas y estadios que conforman su oferta atlética.

Con cuatro campos de béisbol, cinco de fútbol y canchas de usos múltiples, el parque es un ecosistema vivo.

«Queremos dar una mejor imagen y, sobre todo, una experiencia superior a cada visitante», enfatizó Mora, destacando que esta iniciativa forma parte de las directrices del Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y bajo la coordinación regional de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y el presidente de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), Alfonso Guerrero.

La estrategia de mantenimiento ha establecido una nueva dinámica para los usuarios: un lunes sí y un lunes no, el parque cerrará sus puertas para que se puedan ejecutar jornadas profundas de mantenimiento, que se traduce en 13 días de disfrute impecable.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA