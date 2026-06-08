Gran Misión Vuelta a la Patria retorna a 133 venezolanos desde Miami

CIUDAD MCY.- Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en La Guaira el vuelo 158 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 133 venezolanos desde Miami, Estados Unidos, para reincorporarse a la vida de la nación.

Se pudo conocer que, entre los pasajeros, fueron repatriados 85 hombres, 28 mujeres, diez niños y diez niñas, quienes se encuentran «todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria».

Esta información fue difundida en el canal de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria, donde también se indicó que los connacionales fueron recibidos «con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación».

A través de sus consulados, los miembros de la Misión intervienen para garantizar el bienestar de los repatriados, además de brindarles la protección necesaria. Asimismo, los integrantes de la Gran Misión Vuelta a la Patria coordinan con todas las instituciones del Estado venezolano para asegurar su inclusión inmediata en las políticas sociales del Gobierno nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA