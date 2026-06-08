Cabello anuncia despliegue en centros penitenciarios temporales del país

CIUDAD MCY.- A propósito de la Consulta Nacional sobre Reforma de la Justicia Penal, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que el próximo miércoles se llevará a cabo una reunión en la Asamblea Nacional para abordar la reforma judicial y avanzar en la atención de los centros penitenciarios temporales del país.

Durante una rueda de prensa, Cabello señaló que iniciará una visita por la región central de Venezuela, con el objetivo principal de agilizar los procesos en los centros penitenciarios temporales para combatir el retardo procesal y garantizar una justicia oportuna y equitativa.

“El día miércoles vamos a reiniciar los planes de despliegue de la revolución judicial que nos permite ir a los centros penitenciarios; van el Ministerio Público, Tribunales, Defensoría del Pueblo, entre otros. Nos instalamos allí y se empiezan a tomar decisiones en el sitio para liberar la carga de esos centros penitenciarios temporales que se encuentran en las instancias de los cuerpos de seguridad, pero que no están dentro del régimen penitenciario de una cárcel normal”, indicó.

CONSULTA POPULAR

Por otra parte, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que la tolda política avanza firmemente en los preparativos para la Consulta Popular del próximo 12 de julio. Explicó que el partido se mantiene en la consolidación de su nueva estructura a nivel comunal, enfocándose esta semana en el desarrollo de los proyectos comunitarios para asegurar el éxito de la jornada.

Asimismo, Cabello detalló que, en medio de la peregrinación nacional, se mantienen desplegados todos los estados del país. «Vamos a reiniciar, en medio de esta gira, las visitas a los barrios y comunidades para el fortalecimiento de las estructuras de calle y de comunidad, garantizando que el partido siempre esté al día junto al pueblo», concluyó.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA