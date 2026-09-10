Talento venezolano de aguas abiertas destaca en el XIX Campeonato de playa San Luis en Cumaná

CIUDAD MCY.- Las pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros dejaron una destacada cosecha de títulos durante el XIX Campeonato de Aguas Abiertas celebrado el pasado fin de semana en las costas de playa San Luis en Cumaná. El tritón del club mirandino Emil Friedman, Abraham Pérez, fue la figura más destacada de la competencia, al llevarse las dos preseas doradas en la categoría élite de 20 a 24 años tras dominar los 5 km con 54:34:86 y en los 10 km dejó marca de 1:57:43:10.

La máxima categoría femenina también tuvo una solitaria vencedora por medio de la representante de la Hermandad Gallega de Maracay, Génesis Logart que se llevó los 5 km al detener el reloj en 1:05:36.43 y los 10 km con 2:28:15.25.

En las categorías menores, Yara Rodríguez (14-15 años) dominó los 5 km con 1:02:44.39 y los 10 km con 2:26:54.31; Franjeni Sánchez (16-17) conquistó los 5 km con 1:02:44.50 y los 10 km con 2:20:26.15; Dagne Carvajal (18-19 años) se impuso en los 5 km con 1:03:49.03 y en los 10 km con 2:20:27.25.

La actuación en Playa San Luis dejó una muestra clara del crecimiento de las nuevas generaciones de las aguas abiertas que brillaron en distintas categorías y distancias para sumar puntos para el ranking nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL