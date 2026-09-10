Clever Martínez clasifica al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Shanghái

CIUDAD MCY.-El criollo logró el cupo mundialista tras acumular importantes puntos mediante una gira europea que emprendió durante el pasado mes de agosto en Chequia, donde se midió con la élite en tres eventos.

Martínez tuvo una actuación en los eventos europeos que le permitió escalar peldaños en el ranking élite endurance de la Unión Ciclista Internacional (UCI) hasta la casilla seis del mundo con 3.683 puntos. En este escalafón también es el segundo mejor de América, detrás del mexicano Ricardo Peña Salas (3.833).

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de 2026, que se llevará a cabo en Shanghái, representa la ventana que abre el proceso de clasificación del ciclismo de pista rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

FUENTE: MINDEPORTE

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