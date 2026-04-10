Teatro de la Ópera de Maracay se vistió de azul en compromiso con la neurodiversidad

El nuevo sistema de recreación se aplicará a niños, niños y adolescentes de la familia azul

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto cargado de sensibilidad y compromiso social, el Gobierno Bolivariano de Aragua realizó el encendido azul en los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), en un evento que incluyó actividades de recreación enmarcadas en el Día Mundial del Autismo y que reunió a más de 300 personas bajo la premisa de la inclusión y la justicia social

Mónica Herrera, directora regional de la Fundación Niño Simón Aragua, destacó que este evento forma parte de un despliegue multidisciplinario que busca acompañar a las familias azules del estado. Durante el encuentro, Herrera anunció un avance institucional clave como la creación de la Coordinación de la Neurodiversidad y Capacidades Diferentes dentro de la Fundación.

«Hoy pactamos un compromiso de amor a través de este equipo multidisciplinario y siguiendo las orientaciones de nuestra gobernadora, Joana Sánchez y la presidenta (E), Delcy Rodríguez, le decimos a estas familias que no están solas, y hoy es una tarde de reconocimiento y humanidad», afirmó Herrera.

Por su parte, Belén Arteaga, secretaria del Despacho de la Gobernación de Aragua, subrayó la importancia de la integración colectiva para transformar la realidad social. «Nos sumamos a este momento tan especial desde el TOM, que hoy abre sus puertas para pintarse de azul (…) este mes de abril desarrollaremos actividades de alto impacto, creando espacios de amor para nuestros niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales», al tiempo que invitó a los aragüeños integrarse, encontrarse y decir que solo el amor es el que podrá transformar está humanidad.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, junto a legisladores, autoridades del sector educativo y el equipo de Fundaparques, consolidando un bloque institucional dedicado a la atención integral de la neurodiversidad en la entidad.

Por último, Herrera dijo que con esta iniciativa el Gobierno regional reafirma su voluntad de construir una aragüeñidad más inclusiva, donde la sensibilización y el acompañamiento permanente sean el eje central de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la juventud.

NOVEDAD EDUCATIVA

Por su parte, la Autoridad Única de Educación, Leira Suárez, anunció un nuevo sistema educativo de inclusión para los niños, niñas y adolescentes del espectro autista que serán incorporados a un sistema de educación desde casa, Suárez detalló que, junto a la articulación institucional, todo el que tenga equipo de trabajo con especialistas irá a las hogares donde se encuentren casos especiales de encamados y otra condición que entre en la neurodiversidad se debe escolarizar, «está tarea es un reto para la inclusión, la escolarización, pero se va alcanzar 100% escolaridad espectro autista.

INCLUSIÓN ES RECREACIÓN

Por otro lado, el Parque Acuático de Maracay se incorpora al nuevo sistema de inclusión que se adelanta en el estado Aragua. Gracias a las políticas impulsadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y dispondrá abrir las puertas de sus instalaciones a las familia azul y asegurar de esta manera espacios de recreación familiar.

Así lo dio a conocer Alfonzo Guerrero, presidente de FundaParques, quien añadió que los niños, niñas y adolescentes, en articulación con la fundación, podrán disfrutar junto a su núcleo familiar de espacios de recreación y esparcimiento. Para finalizar, el presidente del parque apuntó «nos llena de alegría la integración, queremos brindar la atención de la mano directa a la familia azul».

ELIMAR PÉREZ

FOTO: CORTESÍA