Galería de Arte Municipal de Girardot recibió visita estudiantil

Los estudiantes de la ETP de Artes Visuales Rafael Monasterios recorrieron el sitio como parte de sus actividades académicas, reconociendo el talento regional que allí se expone

CIUDAD MCY.- Una de las metodologías pedagógicas con mejor resultado es la conexión directa con el objeto de estudio, por ese motivo, 18 alumnos de la ETP de Artes Visuales Rafael Monasterios visitaron la Galería de Arte Municipal de Girardot, con motivo de conocer las obras que allí se exhiben y sus procesos de realización.

“Las 36 obras de la colección GAM dejaron de ser objetos estáticos para convertirse en musas”, reseña una publicación de la Alcaldía de Girardot en su cuenta de Instagram (@alcadiadgirardot), donde se aprecia el interés de los jóvenes y como tomas las piezas de inspiración para desarrollar habilidades y conocimiento.

Bajo la guiatura del personal, realizaron la interpretación crítica de cada lienzo y una recreación basada en su experiencia, esto permitió establecer una mejor conexión con esta rama de las artes platicas e incentivar los aspectos relacionado al diseño y dibujo.

Además, la con muestra «Bóveda Abierta: Nuestra Herencia» el estudiantado se relacionó y distinguió el talento regional, un hecho que les demuestra un reflejo: ellos son los próximos artistas a exponer sus obras en importantes espacios.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: ALCALDÍA DE GIRARDOT