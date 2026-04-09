Colonia Tovar celebra 183° aniversario con adecuación de servicios públicos

‎

‎Como un regalo a los habitantes y en honor a la memoria de los fundadores, la gobernadora Joana Sánchez orientó el levantamiento de un monumento que exprese la identidad coloniera

‎CIUDAD MCY.- La fiesta por el 183° aniversario de la Colonia Tovar continúa. En el marco de esta conmemoración, se lleva a cabo la recuperación de los servicios y espacios públicos, a cargo del Gobierno Bolivariano en sus tres niveles.

‎

‎Los trabajos se orientan a la adecuación del sistema de iluminación, agua potable, vialidad e infraestructura, según dio a conocer Rodolfo Ramírez, secretario general de la 2T, durante un recorrido de supervisión en compañía del alcalde Maximiliano Suárez y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez.

‎

‎Entre las obras destaca la instalación de más de 200 lámparas LED, una acción que garantiza el bienestar y seguridad de la población. Tanto residentes como turistas, acceden a calles con mejor visibilidad en horario nocturno.

‎

‎Asimismo, las cuadrillas de labores avanzan en la corrección de fallas de borde, asfaltado, bacheo, limpieza general, recolección de desechos y poda controlada en las arterias viales, cunetas y aceras.

‎

‎Otro de los puntos vitales es la próxima reactivación de tres pozos de agua, para abastecer, de forma constante, a las comunidades con el servicio básico.

‎

‎La unión de los aspectos planteados elevan los estándares de calidad de vida dentro del «Enclave Alemán», al ofrecer una red de suministros esenciales de alto nivel y en óptimas condiciones, hecho que también influye en el sector económico local. El embellecimiento y rehabilitación de espacios fortalece el turismo y traslado de productos agrícolas, principales actividades del territorio.

‎

‎Ramirez detalló que, alrededor de 200 hombres y mujeres son los encargados de las tareas mencionadas, estos pertenecen a Vías de Aragua, Fundaragua, Ministerio de Aguas, Hidrocentro y Corpoelec.

‎

REGALO PARA EL PUEBLO

‎En aras de preservar la historia e identidad de la municipalidad, la gobernadora Joana Sánchez ordenó la edificación de un monumento y parador turístico que represente la identidad coloniera.

‎

‎El mismo se ubicará en la entrada del pueblo y el inicio de obras se estima para la semana entrante. «La construcción de ese monumento está destinada para el disfrute, el encuentro de los propios y de los visitantes», acotó el secretario de la 2T.

‎

‎Resulta valioso señalar que, cada elemento se consolida gracias al apoyo de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, junto a las autoridades regionales y municipales.

‎

‎VOZ MUNICIPAL

‎El alcalde Maximiliano Suárez expresó su agradecimiento por estás obras que benefician a toda la municipalidad. «Trabajamos juntos por nuestros pobladores y turistas».

‎

‎Con las innovaciones en las distintas estructuras podrán recibir de la mejor manera a los asistentes al Reinado de la Colonia Tovar y el gran Amanecer Llanero, eventos que marcan el cierre la semana aniversario.

‎

‎»Los esperamos en Parque Moritz, este viernes 10 y sábado 11; la invitación es para toda la población aquí los recibimos con los brazos abiertos», puntualizó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA