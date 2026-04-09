Colonia Tovar celebra 183° aniversario con adecuación de servicios públicos

Como un regalo a los habitantes y en honor a la memoria de los fundadores, la gobernadora Joana Sánchez orientó el levantamiento de un monumento que exprese la identidad coloniera
CIUDAD MCY.- La fiesta por el 183° aniversario de la Colonia Tovar continúa. En el marco de esta conmemoración, se lleva a cabo la recuperación de los servicios y espacios públicos, a cargo del Gobierno Bolivariano en sus tres niveles.
Los trabajos se orientan a la adecuación del sistema de iluminación, agua potable, vialidad e infraestructura, según dio a conocer Rodolfo Ramírez, secretario general de la 2T, durante un recorrido de supervisión en compañía del alcalde Maximiliano Suárez y el presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez.
Entre las obras destaca la instalación de más de 200 lámparas LED, una acción que garantiza el bienestar y seguridad de la población. Tanto residentes como turistas, acceden a calles con mejor visibilidad en horario nocturno.
Asimismo, las cuadrillas de labores avanzan en la corrección de fallas de borde, asfaltado, bacheo, limpieza general, recolección de desechos y poda controlada en las arterias viales, cunetas y aceras.
Otro de los puntos vitales es la próxima reactivación de tres pozos de agua, para abastecer, de forma constante, a las comunidades con el servicio básico.
La unión de los aspectos planteados elevan los estándares de calidad de vida dentro del «Enclave Alemán», al ofrecer una red de suministros esenciales de alto nivel y en óptimas condiciones, hecho que también influye en el sector económico local. El embellecimiento y rehabilitación de espacios fortalece el turismo y traslado de productos agrícolas, principales actividades del territorio.
Ramirez detalló que, alrededor de 200 hombres y mujeres son los encargados de las tareas mencionadas, estos pertenecen a Vías de Aragua, Fundaragua, Ministerio de Aguas, Hidrocentro y Corpoelec.
REGALO PARA EL PUEBLO
En aras de preservar la historia e identidad de la municipalidad, la gobernadora Joana Sánchez ordenó la edificación de un monumento y parador turístico que represente la identidad coloniera.
El mismo se ubicará en la entrada del pueblo y el inicio de obras se estima para la semana entrante. «La construcción de ese monumento está destinada para el disfrute, el encuentro de los propios y de los visitantes», acotó el secretario de la 2T.
Resulta valioso señalar que, cada elemento se consolida gracias al apoyo de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, junto a las autoridades regionales y municipales.
VOZ MUNICIPAL
El alcalde Maximiliano Suárez expresó su agradecimiento por estás obras que benefician a toda la municipalidad. «Trabajamos juntos por nuestros pobladores y turistas».
Con las innovaciones en las distintas estructuras podrán recibir de la mejor manera a los asistentes al Reinado de la Colonia Tovar y el gran Amanecer Llanero, eventos que marcan el cierre la semana aniversario.
»Los esperamos en Parque Moritz, este viernes 10 y sábado 11; la invitación es para toda la población aquí los recibimos con los brazos abiertos», puntualizó.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: CORTESÍA