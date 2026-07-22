Tecnología láser impulsa la fase final de la reconexión nacional de internet

CIUDAD MCY .- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció avances en las labores de reparación del cable submarino operado por la empresa Cirion Technologies, un proyecto que entra en su etapa culminante para garantizar el restablecimiento del servicio de internet en todo el territorio nacional.

Las maniobras técnicas alcanzaron un hito fundamental a bordo del buque especializado Wave Sentinel, donde se completó con éxito la fusión del extremo sur de la fibra óptica. Tras este logro, el tramo norte se encuentra listo para su interconexión mediante tecnología de precisión láser.

Con la finalización de estos trabajos de alta ingeniería, los equipos de especialistas se alistan para iniciar la fase de pruebas definitivas. Estas evaluaciones permitirán certificar la estabilidad de la red y devolver la capacidad operativa de las telecomunicaciones.

Desde el organismo regulador destacaron que el acompañamiento a estas maniobras responde a un esfuerzo coordinado para fortalecer la infraestructura tecnológica, asegurar comunicaciones estables y blindar el ecosistema digital de la población.

FUENTE: AVN

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