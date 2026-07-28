Terremoto de magnitud 7.1 deja al menos 50 heridos en Japón

CIUDAD MCY.- Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en Japón, donde resultaron heridas al menos 50 personas y se activó la alerta de tsunami en varias zonas costeras.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el terremoto tuvo lugar a las 16:27, hora local (07:27 GMT), y que su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, situada en la isla japonesa de Kyushu.

El hospital del distrito de Minami, en la ciudad de Kumamoto, recibió a más de 50 personas con heridas tras el sismo que sacudió el suroeste del archipiélago japonés. Al menos una de ellas permanece inconsciente. Los daños y el número de víctimas todavía están en proceso de evaluación, declaró desde Tokio la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó de que más de 150 mil personas recibieron instrucciones de trasladarse a centros de evacuación. Este terremoto de magnitud 7,1 revive el antecedente del sismo de 2016 que golpeó Kumamoto con magnitud 7,0 y dejó más de 270 mil desplazados.

FUENTE: TELESUR

FOTO: CORTESÍA