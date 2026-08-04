Tigres de Aragua definió su staff técnico

CIUDAD MCY.- Los Tigres de Aragua ya tienen listo su cuerpo de coaches para la venidera temporada de la LVBP. Con una mezcla de ex jugadores y experiencia, los bengalíes anunciaron este martes quienes acompañarán a Miguel Pérez.

Viejos conocidos de la organización como Guillermo Moscoso y Russel Vasquez estan entre los coaches.

El staff técnico de los Tigres es el siguiente:

‎Coach de Banca: Ramón Hernández

Ramón Hernández ‎Coach de Pitcheo: Cibney Bello

Cibney Bello ‎ Coach de Bullpen: Guillermo Moscoso

Guillermo Moscoso ‎Coach de Bateo: Hensley Meulens

Hensley Meulens ‎Coach de Receptores: Yorvit Torrealba

Yorvit Torrealba ‎Coach de Primera Base: Víctor Oramas

Víctor Oramas ‎Coach de Tercera Base: Russell Vásquez‎

Russell Vásquez‎ ‎Taxi Squad: ‎ Horacio Estrada y ‎Silverio Navas

‎ Horacio Estrada y ‎Silverio Navas ‎Control de Calidad: Ángel Tovar

Cabe destacar que la gerencia aragüeña, encabezada por Victor Garate, ha hecho varios movimientos en la temporada muerta. Entre ellos está el regreso de Ronnie Williams y la llegada de Luis Pacheco vía cambio desde los Bravos de Margarita.

Finalmente, los bengalíes van en buscar de clasificar al Round Robin, algo que les fue esquivo en la campaña 2025-2026.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA