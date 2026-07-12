Tovar culmina recuperación vial del tramo El Molino – Palmarito

La tercera etapa del proyecto ejecutado por Vías de Aragua incorporó trabajos de canalización, alcantarillado y vaciado de concreto para mejorar la movilidad entre comunidades de la municipalidad

CIUDAD MCY.- La conexión vial entre las comunidades El Molino y Palmarito, en el municipio Tovar, cuenta ahora con mejores condiciones de tránsito tras la culminación de la tercera etapa del proyecto de recuperación ejecutado por Vías de Aragua, que incluyó trabajos de canalización, alcantarillado y vaciado de concreto.

La culminación de esta fase fue informada por la Alcaldía del municipio Tovar,, a través de sus plataformas digitales, donde se destacó la intervención realizada en este importante tramo vial.

Los trabajos desarrollados permitieron atender puntos críticos de la vía, con la incorporación de obras de infraestructura destinadas a mejorar el drenaje, garantizar mayor estabilidad del terreno y ofrecer una superficie adecuada para la circulación de vehículos particulares, unidades de carga y transporte destinado a las actividades productivas de la zona.

La ejecución de esta tercera etapa se realizó con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; y la gestión municipal, como parte de las acciones orientadas a la recuperación de la infraestructura vial en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA