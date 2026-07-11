Alcaldía de Mariño brinda a usuarios mejoras en infraestructura vial

La pasarela de La Julia contará con intervención integral y la vialidad en la encrucijada de Turmero presentará mejoras en su carpeta asfáltica

CIUDAD MCY.- Como parte de los trabajos de recuperación de las vías públicas en estado Aragua, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, en conjunto con las instituciones del Gobierno Bolivariano de Aragua, inició los trabajos de pintura en pasarelas y colocación de carpeta asfáltica en las vías del municipio.

La información la a dio a conocer el burgomaestre a través de su red social Instagram @carlosguzmanvenott; por medio de la cual informó, en compañía del diputado, Manuel Hernández, el inicio de los trabajos de colocación de 120 toneladas de asfalto caliente en La Encrucijada de Turmero, para mejorar la transitabilidad de los usuarios.

Guzmán acotó que la obra inició con la escarificación de la zona y posterior a la aplicación del asfalto, para continuar con demarcación de la vía. “Estas acciones se llevan a cabo a través de la mesa de los servicios públicos que ha orientado la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, en la tarea de embellecer las entradas de los municipios” añadió el alcalde.

A su vez, el alcalde de Mariño agradeció a la presidenta (E) Delcy Rodríguez y al vicepresidente de Obras Públicas, Juan Luces por los recursos aprobados para el mejoramiento del municipio y de la colectividad.

PASARELA LA JULIA

Por otro lado, la pasarela de La Julia está siendo sometida a labores de rehabilitación con el fin de mejorar el paso peatonal.

Estas acciones se llevan a cabo de manera conjunta con la empresa Vías de Aragua, Fundaragua y Serpumar, y dentro de las tareas que se adelantan en la estructura vial se encuentran, la aplicación de pintura y rehabilitación integral, así como la ejecución de poda controlada, colocación de luminarias y la limpieza y recolección de desechos sólidos.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESIA