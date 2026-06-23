Trabajadores del CMSM reforestan «El Picacho» con siembra de árboles

CIUDAD MCY.- En el marco de la Aragüeñidad y la sexta transformación, trabajadores y trabajadoras del Concejo Municipal de Santiago Mariño participaron activamente en el «Plan Chuquisaca 200», una jornada de reforestación en el cerro Tarasco, popularmente conocido como «El Picacho», en Turmero.

La información fue dada a conocer por el presidente de la institución legislativa, concejal Luis Vivas, quien destacó que el municipio se convierte en el epicentro de continuas acciones para la siembra y preservación ambiental.

La actividad se ejecutó bajo la dirección de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez; el Ministerio de Ecosocialismo (Minec); la gobernadora Joana Sánchez; y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, a través del plan «Turmero de Todas y Todos».

Durante el despliegue ecológico se plantaron un total de Mil 500 árboles, logrando una masiva articulación institucional que sumó los esfuerzos del Minec, Misión Árbol, Bomberos Forestales, la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), el Liceo Militar Libertador y la Brigada de Cambio Climático.

IMPULSO LEGISLATIVO PARA LA MADRE TIERRA

El presidente de la cámara municipal y también presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte, Ambiente y Ecosocialismo, Luis Vivas, añadió que estas jornadas forman parte del impulso para promover la nueva Ordenanza para la Conservación de la Flora, la Fauna y la Biodiversidad del cerro El Picacho.

Vivas enfatizó que desde su comisión se desarrollan políticas en materia de ecología, promoviendo dinámicas de integración comunitaria para que los vecinos y vecinas se sumen a las causas comunes por la Madre Tierra, mitigando así los efectos del cambio climático en la localidad.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO / FOTOS: CORTESÍA