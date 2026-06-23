Estado Mayor de Servicios Públicos optimizará las instalaciones del HCM

Más de 150 trabajadores especializados se desplegaron en el nosocomio para intervenir áreas neurálgicas para garantizar una mejor atención de los pacientes y familiares

CIUDAD MCY.- Teniendo como objetivo central crear espacios donde el paciente se sienta seguro, cómodo y cuidado, continúa el profundo proceso de renovación y modernización del Hospital Central de Maracay (HCM).

Con motivo de esta intervención se activó un despliegue integral del estado mayor de servicios públicos de la entidad en el nosocomio.

Esta importante intervención se inició siguiendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con la finalidad de priorizar la atención clave en las áreas neurálgicas del centro de salud y dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

En el operativo, en el que se desplegaron más de 150 trabajadores especializados, estuvo encabezado por el secretario general de Servicios Públicos del estado Aragua, Rodolfo Ramírez; la secretaria de Despacho de la Gobernación, Belén Arteaga; la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano; la secretaria de la cuarta transformación; Gipsy Colmenares, la directora estadal del Ministerio de Obras públicas; Anacarina Orihuela, entre otras autoridades.

La fuerza trabajadora se desplegó para ejecutar inspecciones técnicas de electricidad, telecomunicaciones, aguas servidas y pluviales, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de espacios médicos, que optimizarán las instalaciones del hospital para una mejor atención de los aragüeños.

En ese sentido, el secretario de la 2T mencionó los entes públicos que se encuentran trabajando.

«Tenemos una fuerza de trabajo que estará desplegada con más de 150 hombres y mujeres, bueno, entre cuadrillas de equipo de Corpoelec, Cantv, Hidroven Aragua, Minaguas, Obras públicas, Ministerio del Transporte, Guardia Nacional Bolivariana y todo el equipo que estará desplegado realizando acciones en materia de servicios públicos e infraestructura» expresó Ramírez.

La autoridad regional enfatizó de la importancia de estas labores para el pueblo aragüeño. «Informar también al pueblo de Aragua que ya se han venido realizando grandes avances y grandes trabajos aquí, en este importante centro de salud Tipo 4, permitir atender este este centro de salud, seguir atendiéndolo, mejorar las condiciones», señaló.

DESPLIEGUE SIMULTÁNEO

Como parte del fortalecimiento de la red de salud pública en el estado, para optimizar las instalaciones médicas, el secretario de servicios públicos, Rodolfo Ramírez, anunció otro despliegue que se inició de manera simultánea la mañana de este lunes.

«Estaremos aquí en el hospital central, pero también iremos al cardiológico de Maracay, y luego haremos las mesas de trabajo para desplegarnos en todos los centros de salud del estado, atendiendo requerimientos y peticiones que hace el pueblo, atendiendo estas solicitudes»

Cabe destacar que, estas acciones son parte de un compromiso adquirido por la gobernadora Joana Sánchez, quien se ha encargado de velar por la recuperación de la infraestructura de salud del estado Aragua.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESÍA