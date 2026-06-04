Trabajos de infraestructura avanzan en el Ambulatorio del Norte de Maracay

Los muros fueron abordados con trabajos de escarificado, refacción y frisado además se realizó un lavado de presión para eliminar baterías y consolidar un entorno limpio y seguro

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar un sistema de salud público más eficiente, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ha logrado importantes avances en los trabajos de rehabilitación en el Ambulatorio del Norte del Municipio Girardot.

Las mejoras estructurales buscan fortalecer la red hospitalaria del estado y, al mismo tiempo, ofrecer a los ciudadanos un servicio gratuito de calidad, iniciativa enmarcada al Plan de la Aragüeñidad, impulsado por Joana Sánchez, vocera del Pueblo Aragüeño.

El equipo de Fundaragua se encuentra desplegado por las instalaciones del centro de salud donde realiza labores de albañilería, los cuales incluyen escarificado, refacción y frisado de las paredes.

Asimismo, en este día de trabajo se realizó en las áreas externas del ambulatorio el lavado de presión de paredes para eliminar baterías y consolidar un entorno limpio y seguro.

Estas intervenciones no solo ofrecerán una fachada renovada y un ambiente óptimo, sino que también brindará condiciones laborales seguras y adecuadas para todo el personal médico que hace vida en la institución.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA