Tramo aragüeño de la ARC recibe labores de conservación vial

Vías de Aragua mantiene equipos desplegados con labores de limpieza, desmalezamiento y conservación vial entre los kilómetros 121 y 66 de esta importante autopista

CIUDAD MCY .- Entre distribuidores y corredores de alta movilidad, Vías de Aragua mantiene la atención de la Autopista Regional del Centro (ARC) con equipos desplegados en labores de conservación vial entre los kilómetros 121 y 66.

Las jornadas contemplan trabajos de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento integral en distintos puntos del tramo aragüeño de esta importante arteria nacional, incluyendo los distribuidores Tapa tapa, Palo Negro, La Encrucijada y La Victoria, espacios de alta circulación vehicular en la entidad.

A través de sus plataformas digitales, Vías de Aragua informó que las cuadrillas operativas atienden sectores estratégicos de la ARC con labores destinadas a preservar las condiciones de tránsito y movilidad para los usuarios.

En relación con este despliegue, el gerente de Mantenimiento Vial, Franco Di Santo, destacó que estas labores forman parte de las acciones preventivas ejecutadas para contribuir con una circulación más segura en este corredor vial.

Asimismo, indicó que los trabajos se desarrollan en cumplimiento de las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el ministro de Transporte, Francisco Garcés, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, para la atención permanente de la vialidad regional.

La ARC constituye uno de los principales corredores de movilidad del centro del país, por lo que estas labores de mantenimiento permiten atender sus puntos estratégicos y acompañar el tránsito diario de quienes se movilizan por el tramo aragüeño.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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