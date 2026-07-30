Ruta de la Aragüeñidad atendió a familias de Andrés Bello

Se ofrecieron servicios de salud, cuidados veterinarios, venta de alimentos, agilización de trámites, entre otros
CIUDAD MCY.- La Ruta de la Aragüeñidad continúa su despliegue por las zonas afectadas durante el doble terremoto, por ese motivo un equipo multidisciplinario atendió a los habitantes de la urbanización Andrés Bello del municipio Girardot.
En el sitio se ofrecieron diversos servicios como medicina general, odontología, psicología, geriatría, inmunización y nutrición, esto en cuanto a materia de salud.
Por otra parte, se habilitó un espacio para la agilización de trámites mediante la prefectura, entre ellos fe de vida y cartas de residencia, caja de ahorro, asesoría Saime, defensoría y cuidados veterinarios para las mascotas.
Esta acción destinada al cuidado integral de la población se ejecutó gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal, quienes garantizaron momentos de tranquilidad y seguridad a la población.
Mariela Enrique aseguró que la atención recibida fue de primer nivel, con personas capacitadas y prestadas a solventar cualquier necesidad. «Excelente iniciativa luego de tan duros momentos, hoy vemos un cuidado especial que nos reconforta».
Ligia Bermúdez subrayó que era notorio la organización del circuito de atención, lo que facilitaba el paso por cada área. «Mucha ética y tacto por parte del personal».
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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