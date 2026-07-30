Ruta de la Aragüeñidad atendió a familias de Andrés Bello

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‎Se ofrecieron servicios de salud, cuidados veterinarios, venta de alimentos, agilización de trámites, entre otros

‎CIUDAD MCY.- ‎La Ruta de la Aragüeñidad continúa su despliegue por las zonas afectadas durante el doble terremoto, por ese motivo un equipo multidisciplinario atendió a los habitantes de la urbanización Andrés Bello del municipio Girardot.

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‎En el sitio se ofrecieron diversos servicios como medicina general, odontología, psicología, geriatría, inmunización y nutrición, esto en cuanto a materia de salud.

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‎Por otra parte, se habilitó un espacio para la agilización de trámites mediante la prefectura, entre ellos fe de vida y cartas de residencia, caja de ahorro, asesoría Saime, defensoría y cuidados veterinarios para las mascotas.

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‎Esta acción destinada al cuidado integral de la población se ejecutó gracias a la articulación del Ejecutivo regional y municipal, quienes garantizaron momentos de tranquilidad y seguridad a la población.

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‎Mariela Enrique aseguró que la atención recibida fue de primer nivel, con personas capacitadas y prestadas a solventar cualquier necesidad. «Excelente iniciativa luego de tan duros momentos, hoy vemos un cuidado especial que nos reconforta».

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‎Ligia Bermúdez subrayó que era notorio la organización del circuito de atención, lo que facilitaba el paso por cada área. «Mucha ética y tacto por parte del personal».

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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